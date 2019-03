"Gilets jaunes", acte 19 : à quoi faut-il s'attendre ce samedi 23 mars ?

publié le 23/03/2019 à 06:25

Les "gilets jaunes" ne lâchent toujours rien. Pour cette 19e journée de mobilisation de ce samedi 23 mars, quatre points de rassemblements ont été déclarés : ils sont prévus à Montparnasse, République et au Trocadéro, ainsi qu'une marche depuis la place Denfert-Rochereau.



Il sera en revanche interdit de manifester sur les Champs-Élysées et aux abords. Et gare aux "gilets jaunes" qui voudraient braver cette interdiction : la contravention s'élève désormais à 135 euros.

Les prévisions des services de renseignement sont bien moins alarmistes que le week-end dernier... Pour autant, l'engagement des forces de l'ordre sera encore très élevé : près de 4.000 CRS et gendarmes seront mobilisés à Paris. De plus, une nouvelle doctrine a été impulsée par le Premier ministre en matière de sécurité : en cas de débordement, ils auront pour ordre d'interpeller au plus vite, d'être plus mobile et de donner plus de latitude aux commandants sur le terrain. Et pour la première fois ce week-end, des drones seront déployés pour filmer de potentielles dégradations.

Quant aux fameux renforts de l'opération Sentinelle, les militaires ne participeront en aucun cas au maintien de l'ordre. Ils seront déployés sur des bâtiments institutionnels loin des possibles points de ralliement des "gilets jaunes".