publié le 13/12/2018 à 19:10

Les "gilets jaunes" se divisent sur l’opportunité de manifester samedi 15 décembre, et c’était écrit. À partir du moment où Emmanuel Macron faisait des propositions substantielles sur le Smic, la CSG, les heures supplémentaires, il était évident qu’il y aurait des divergences entre "gilets jaunes" radicaux et modérés.



D’ailleurs ces différences existaient depuis le départ, mais elles n’ont fait que s’accentuer. Maintenant la question qui se pose c’est qui veut continuer le dialogue pour essayer d’obtenir de nouveaux avantages par la concertation ?



De plus, il y a le drame qui est revenu en France avec la tragédie de Strasbourg. Dans un cas comme ça le sentiment instinctif, c’est celui de la solidarité et de l’unité. Nous avons vu des "gilets jaunes" qui ont dit qu’il fallait respecter la douleur des familles et donc suspendre le mouvement samedi 15 décembre.

Mais il y en a d’autres qui pensent que ce n’est pas leur problème. Ils affirment respecter les morts, mais veulent continuer. Il y a des moments, entre jusqu’au-boutistes et modérés, les fissures deviennent des fractures.