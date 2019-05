Gilets jaunes : 27e samedi consécutif de mobilisation

publié le 18/05/2019 à 17:52

Six mois après le début du mouvement, ils sont toujours là. Pour le 27e samedi consécutif, des "gilets jaunes" ont manifesté dans plusieurs villes françaises, poursuivant une mobilisation sociale inédite, à une semaine des élections européennes. Des "appels nationaux" avaient été lancés pour se rassembler à Reims et Nancy où les manifestants étaient respectivement 1.000 à 1.400 selon de premières estimations.



A 14 heures, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient environ 2.800 à manifester sur tout le territoire, dont 1.100 à Paris. A la même heure samedi 11 mai, ils étaient 2.700. Aux alentours de 13h00, entre 300 à 400 "gilets jaunes" ont commencé à défiler dans une ambiance bon enfant du pied de la tour Total, dans le quartier de la Défense en banlieue parisienne, direction Paris.

D'autres rassemblements avaient lieu à Lens, Marseille, où l'essoufflement des "gilets jaunes" était notable avec environ 800 personnes seulement au départ selon l'AFP, tout comme à Toulouse, avec plus d'un millier de manifestants contre plusieurs milliers de personnes au début du printemps. Le cortège montpelliérain a aussi réuni un millier de personnes, selon la préfecture. Quelques heurts ont éclaté entre police et manifestants à Reims, Nancy, Lyon et Dijon mais rien de comparable avec les samedis de violence des mois précédents.

Des cortèges qui s'éparpillent

Selon certaines personnalités du mouvement, comme Éric Drouet, la mobilisation pâtit de l'éparpillement des défilés qui nuisent à l'unité et à la force du mouvement. À Paris, plusieurs rassemblements concurrents étaient prévus, dont un au départ de la Défense pour finir à Montmartre. "Je ne cautionne pas du tout ces marches qui deviennent de plus en plus ridicules", a fustigé le chauffeur routier. "Plein de gens, et j'en fais partie, sont en train d'être dégoûtés du mouvement", a-t-il averti.



Ces deux derniers samedis ont été marqués par un recul de la mobilisation, tombée à ses plus bas niveaux depuis le début du mouvement le 17 décembre. Si le 1er mai avait largement rassemblé syndicats et "gilets jaunes", l'acte 26 samedi 11 mai avait réuni 18.600 manifestants en France selon le décompte officiel contesté par les "gilets jaunes", qui en dénombraient 37.500.