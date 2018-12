Gers : un magasin Leader Price ferme brusquement, les salariés indignés

et Lucie Valais

Quelques jours avant Noël, c'est une très mauvaise nouvelle qui a été annoncée aux onze salariés du Leader Price de Fleurance, dans le Gers. Malgré un chiffre d'affaires en hausse ces six derniers mois, le magasin va définitivement fermer ses portes vendredi 28 décembre. Pour le personnel du magasin, aucune procédure, aucun plan n'a été mis en place par la direction du groupe.



Les onze salariés de la grande surface sont en plein désarroi à quelques heures de la fermeture du Leader Price, car les solutions de reclassement proposées par la direction du groupe ne leur conviennent pas et elles ne concernent pas l'ensemble des employés.

Ces derniers n'ont d'ailleurs reçu aucun courrier leur faisant part de la décision de fermeture. "Silence radio. C'est ça qui me gêne le plus. On a donné, donné pendant tant d'années", déplore Angélique, une hôtesse de caisse du magasin, qui demande "au moins un accompagnement".

Seuls des entretiens informels avec des propositions de reclassement dans des magasins éloignés d'au moins cinquante kilomètres ont été réalisés. Du jamais vu pour le syndicat Force Ouvrière : "Est-ce qu'il y a un plan social ? Est-ce que ça fait partie du groupe Casino ? L'un nous dit oui, l'autre non. On n'a pas d'entretien préalable, pas de lettre de licenciement, on n'a rien du tout. C'est ubuesque", s'insurge Floreal Jordan, juriste à FO.