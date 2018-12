publié le 26/12/2018 à 12:33

La révolution est en cours dans la grande distribution. Après Casino, Auchan annonce l'inauguration prochaine d'un magasin sans caissier ni vendeur. Il ouvrira dans quelques semaines à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Comment ça marche et quelles conséquences pour l'emploi ?



À son entrée dans le magasin, "on s'identifie sur son téléphone portable, on choisit ses produits, on les scanne (...) et puis on sort et notre compte est automatiquement débité", détaille Philippe Moati, président de l'observatoire société et consommation au micro de RTL. "Comme il n'y a pas de personnel, c'est ouvert 24h/24", ajoute-t-il.

Le prototype, déjà testé au Japon, est appliqué pour des petits commerces qui pourraient être à même d'être déplacés. "La grande distribution comprend bien que pour les achats du quotidien, il y a une partie des consommateurs qui demande de la praticité", explique Philippe Moati.

Vers une explosion du e-commerce alimentaire ?

Peut-on imaginer que cette pratique s'étende à de plus grands commerces ? "Il est probable que ces technologies, quand elles vont progresser, s'installent, y compris dans les grandes surfaces traditionnelles", prédit le président de l'observatoire société et consommation.



Et si le commerce alimentaire avait jusqu'ici été épargné par la mode du e-commerce, les choses sont en train de changer. "À l'échelle mondiale, les ventes de produits alimentaires sur Internet ont progressé de plus de 15% l'année dernière, + 30% aux États-Unis. Ce qu'on pensait infaisable pour des raisons logistiques de livrer des produits du quotidien (...) ce n'est pas impossible (...). Le nouvel eldorado du e-commerce alimentaire est ouvert", résume Philippe Moati.