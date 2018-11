publié le 05/11/2018 à 20:54

"Une initiative assez spectaculaire". Alors que la grogne monte dans le pays face à la hausse du diesel et du carburant, le PDG d'Intermarché annonce lundi 5 novembre sur RTL qu'à partir du vendredi 9 novembre, "tous les week-ends et ce jusqu'au 31 décembre, un maximum de points de vente proposera les carburants à prix coûtant". Une annonce faite quelques heures après celles de Carrefour et Leclerc.



Thierry Cotillard l'assure : "Nous, on n'est pas en train de faire un marketing opportuniste. À chaque départ en vacances, à chaque fois que le consommateur utilise massivement sa voiture, on sait répondre présent". Le PDG de l'enseigne estime que lorsqu'on dépasse la barre des 1,5€, "ça peut inquiéter à juste titre nos clients".



Cette opération aura toutefois un coût pour les adhérents d'Intermarché. "Il appartiendra à chaque chef d'entreprise de prendre la décision dans son Intermarché de pratiquer cette opération à prix coûtant". Et d'ajouter : "Mes adhérents sont dans le combat de lutter contre la vie chère et je peux vous dire que plus de la moitié, évidemment, pratiqueront ces opérations le week-end".

Si en effet la moitié des adhérents joue le jeu, on peut s'attendre à ce qu'environ 500 points de vente proposent le carburant à prix coûtant. "Nous serons l'enseigne qui aura la plus grande diffusion sur l'ensemble du territoire", se félicite Thierry Cotillard.