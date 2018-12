"On achète 75% de notre nourriture dans les grandes surfaces" explique Saporta

publié le 21/12/2018 à 11:49

Je me suis dit qu’avant ces grandes agapes de fin d’année, cette enquête du Monde, ça allait remettre l’église au milieu du village ! Vous savez, quand tante Justine, vous la connaissez, c’est celle qui fait toujours tout bien, va nous asséner pour la énième fois que : son chapon, elle l’a acheté sur le marché à un petit volailler du fin fond de la Lozère.



Ben là on va pouvoir lui dire : Menteuse Tata Justine ! Horrible menteuse même ! Parce que les chiffres sont formels : nous les Français, oui nous les fins gourmets, nous dont le repas est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. On achète 75% de notre nourriture dans les grandes surfaces.



Eh non ! Pas dans les circuits courts ! Et pas non plus au petit charcutier dont nous parle tellement Tata Justine, qui a perdu en quarante ans, la moitié de ses parts de marché. Mais pour le réveillon, on ne se laisse enquiquiner par personne.

Et pour le chapon, qu’il soit acheté en grande surface ou ailleurs, l’essentiel, c’est qu’il soit bon, et surtout gras, très très gras. C’est comme ça !