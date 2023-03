Gérard Bertrand : qui est cet ex-rugbyman devenu le meilleur vigneron du monde ?

Gérard Bertrand, le chevalier des Corbières, a été sacré Meilleur vigneron du monde par la revue britannique The Drinks Business. Cette dernière vient de publier son guide The Master Winemaker 100 (les cent meilleurs vignerons de la planète).

Il nous reçoit au domaine de l'Hospitalet, au cœur du massif de la Clape à quelques kilomètres de Narbonne. Il a l’allure d'un acteur de cinéma, la poigne d’un rugbyman (il a joué pour le RC Narbonne et le Stade français) et le regard bleu, pétillant et droit, de celui qui sait d’où il vient et surtout où il va.

D’abord les racines, l’héritage de son père, parti trop tôt : 60 hectares de vigne du domaine de Villemajou, mais surtout l’amour de la vigne, de son travail. Dès l’âge de 7 ans, il goûte. Puis, à 15, avec son père, il participe aux assemblages, ces mélanges subtils de jus et de cépages qui décident de la qualité, de la personnalité, d’un vin.

Le leader de la biodynamie

Et cet amour et ce travail font que le petit garçon du village de Saint-André de Roquelongue est désormais à la tête de 1.000 hectares. Ses 17 domaines sont cultivés selon les principes de la biodynamie.

Il s’agit d’agir pour la vigne dans le respect des phases de la Lune et des planètes en tenant compte des expositions, en faisant vivre le sol sans intrants artificiels, sans la moindre chimie, plutôt une alchimie. Il est le leader mondial en la matière. Gérard Bertrand est persuadé que la biodynamie est l’avenir de l’agriculture, voire même de l’humanité. Il sait en persuader ses interlocuteurs.



Le rugby l'a formé

En plus de la figure paternelle tutélaire, le rugby aussi l’a formé. Une carrière de haut niveau au poste de troisième ligne l’a amené à se dépasser sportivement et mentalement. Le troisième ligne, c’est celui qui force le destin d’un match, qui sauve de l’agression de l’adversaire.

Pour cela, il faut avoir les qualités qui sont celles qui font sa réussite dans le monde des affaires. Parce que le vin, il faut savoir le faire, il faut savoir le vendre. C’est le rugby qui le fait côtoyer la grande distribution, il y découvre les subtilités de la mise en marché, l’aspect financier. Les banques le suivent dans sa frénésie d’investissements, elles ne le regrettent pas.



"Metteur en fête"

Son mètre quatre-vingt-quinze passe tout juste sous le plafond de son petit bureau d’où il dirige ses affaires dans le monde entier. Il a une filiale aux USA, l’un de ses principaux marchés. Depuis 2017, il vend plus de vins à l’étranger qu’en France.



Il voyage beaucoup mais revient toujours dans les Corbières, ce bout de Pyrénées qui vient doucement se baigner dans la Méditerranée. Il sait d’où il vient et il veut y rester.



Gérard Bertrand nous emmène de vigne en chai, de son bureau au bar/jazz de l’Hospitalet qui accueille 9.000 personnes l’été pour un festival réputé. Car le Jazz, comme le vin, sont les passions de Gérard Bertrand : la recherche de l’harmonie, de ce jeu ensemble qui débouche sur un plaisir partagé. Il aime dire qu’il est "metteur en fête", qu’il aime rendre les gens heureux…



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info