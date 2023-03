"Harry Potter" : quelle influence ont eu les fans sur la saga, pendant et après ?

Sujet du jour. En juin 1997, sous la plume de l'autrice anglaise J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers débarque dans les librairies britanniques, puis en France dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998. Nous fêtons cette année les 25 ans de l'arrivée dans l'Hexagone de ces romans (7 en tout) qui ont bousculé, révolutionné la littérature jeunesse. Traduits dans 84 langues, les sept livres Harry Potter se sont écoulés à plus de 600 millions d’exemplaires .

Depuis, cette saga, devenue l’une des plus célèbres et plus aimées du monde, a conquis les librairies, les cinémas, le théâtre, en plus d’être omniprésente dans les médias.

Pourquoi on en parle ? C'est quoi un Fandom ? Comment le premier roman d’une autrice inconnue s'est transformé en phénomène de société ? Quels rapports ont entretenu les fans avec les maisons d'édition et studios de cinéma ?



Analyse. "Les livres sont intemporels, il y a très peu d'éléments qui sont datés donc c'est très facile pour les enfants de s'identifier aux personnages. Et puis, il y a la transmission parentale, des professeurs qui jouent aussi, les livres ont acquis un statut de classique", explique Corentin Faniel, rédacteur de La Gazette du sorcier et coauteur avec Alix Houllier du livre Harry Potter décrypté par ses fans (Boeck). Il ajoute : "Cela permet de trouver une communauté, une passion, Harry Potter rend curieux".



