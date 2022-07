Le moustique est l'un des plus vieux animaux de la planète.

C'est une histoire peu banale qui est arrivée à Manon, 20 ans, étudiante dans l'Hérault. Dans le cadre de ses études sur la sélection des variétés de melons, la jeune femme travaillait dans les champs de melons à Fourques en bordure du parc naturel régional de Camargue.

Mais durant son travail, Manon s'est retrouvée piégée par des moustiques, qui l'ont piqués... 200 fois. "Je n'avais jamais vu ça. Ils rentraient partout, dans ma bouche, sous mes lunettes de soleil... C'était d'autant plus surprenant que certains de mes collègues ne semblaient pas se faire piquer", raconte-t-elle au Midi Libre.

Pourtant, l'étudiante de 20 ans était "armée" face à la menace, puisqu'elle portait des vêtements longs et elle s'était badigeonnée d'un anti-moustique spécial "zone tropicale". "De retour chez moi, j'ai découvert que mes jambes étaient boursoufflées et couvertes de boutons. J'en ai compté plus de 200 ! Le problème, c'est que la douleur ne diminuait pas. J'avais une sensation de brûlure. Impossible de dormir ou simplement de toucher mes jambes", décrit la jeune femme.

Le plus surprenant étant que Manon ne souffre d'allergies à la petite bestiole. Face à cette violente réaction, l'étudiante a rencontré un médecin qui lui a prescris un arrêt de travail et surtout un traitement. "Le docteur m'a clairement déconseillé de m'exposer à nouveau aux moustiques. Il n'avait jamais vu une telle réaction", confie la jeune femme, qui ajoute que les douleurs ont disparu après quatre jours.

