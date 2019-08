publié le 23/08/2019 à 09:46

Si vous comptez rejoindre ou quitter Biarritz ce week-end, il faudra vous armer de patience. Du samedi 24 au lundi 26 août se tiendra dans la cité balnéaire le G7, réunissant parmi les sept états les plus riches du monde. Pour l'occasion, des restrictions de circulation ont été mises en places pour assurer la sécurité des délégations étrangères. Plusieurs axes routiers seront donc fermés et des axes de la ville interdits à la circulation. La gare et l'aéroport seront également fermés.

L'aéroport de Biarritz sera fermé au public et n'accueillera pas de vols réguliers jusqu'au lundi 26 août inclus. Des avions pourront atterrir et décoller mais seront exclusivement dédiés aux délégations étrangères.

Les gares de Biarritz, Bayonne, Guéthary, Boucau et Deux-Jumeaux seront fermées au public du vendredi 23 août au lundi 26 août 2019, jusqu’à 16 heures. Pour vous rendre au Pays Basque il faudra donc passer par les gares de Dax, Saint-Jean-de-Luz ou Hendaye.

En ce qui concerne les routes, les restrictions de circulations seront mises en places à partir de 8 heures samedi 24 août jusqu'au lundi 26 août à minuit, a annoncé la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. La RD 810 du viaduc de la Négresse à Biarritz jusqu'au giratoire de la gendarmerie d'Anglet sera fermée. Le boulevard du BAB, du giratoire du Mousse à Biarritz jusqu'au carrefour de Larochefoucauld à Anglet sera également fermé. Les avenues de la Marne et de la Reine-Victoria, les rues de Ptichot, de l'Aviation et de Pitoys seront elles aussi impraticables.

Comment rejoindre Biarritz ?

Pour rejoindre Biarritz, "les automobilistes sont incités à utiliser l'autoroute A63 pour circuler entre le nord et le sud de l'agglomération", indique la préfecture. Pour assurer la fluidité de la circulation sur l'axe, les poids-lourds seront interdits jusqu'à lundi. Néanmoins, "des perturbations importantes sont à prévoir" prévient Vinci Autoroutes. Du 24 au 26 août, "le trafic sera gratuit entre Bayonne Nord et Biarritz", ajoute la préfecture.

Pour les voyageurs qui remontent dans le Sud-Ouest depuis l'Espagne, la Direction générale du trafic espagnole a demandé aux automobilistes d'emprunter plutôt l'autoroute AP-7. Néanmoins des embouteillages sont à prévoir ainsi que sur la N-II. Par ailleurs, les contrôles autoroutiers seront renforcés à la frontière franco-espagnole durant le G7.

Pour aider les touristes et les riverains, l'office de tourisme de la ville a créé un récapitulatif des axes interdits en centre-ville, en agglomération ainsi que les moyens d'accéder à Biarritz depuis l'A63.