En Roumanie, les arbres crient à l'approche des tronçonneuses

C'est un appareil placé assez haut dans l'arbre, on dirait une petite niche pour oiseaux. Il est équipé d'un capteur qui peut détecter les vibrations d'une tronçonneuse 20 mètres autour de l'arbre. Il a aussi sur le toit un petit panneau solaire qui le rend autonome et alimente un téléphone. Et ce téléphone appelle automatiquement l'office des forêt si un bûcheron vient braconner.



Le système s'appelle "screaming trees", les arbres qui crient. Il a été mis au point par une ONG roumaine Agent Green car dans ce pays. Il y a encore des forêts très anciennes, des forêts primaires, c'est-à-dire qui n'ont jamais été touchées par l'homme. Seulement 3% des forêts en Europe sont encore intactes. Et la moitié se trouve dans les Carpates.

En Roumanie, cette forêt vierge abrite une biodiversité très riche, des loups, des ours bruns. Elle a été classé au patrimoine de l'Unesco. Seulement voilà depuis quelques années, des coupes sauvages ont lieu pour récupérer des grands conifères.

Ces forêts sont protégées par l'Europe, mais elles sont très vastes : 80 millions de mètres cubes auraient été coupés illégalement en 10 ans. Donc ces appareils qui font parler les arbres sont installés en réseau et permettent de lutter contre le braconnage.