Climat : en Arctique, phoques et baleines changent leur alimentation

publié le 07/03/2019 à 06:02

Autrefois les phoques et les baleines passaient l'essentiel de leur temps dans les glaces de la banquise et se nourrissaient de morues. Mais avec le réchauffement, ces ceux espèces sont obligées de changer de régime. La glace fond, il y a moins de morues. Cela pose un problème aux phoques.



Des chercheurs norvégiens ont étudié leur comportement pendant 20 ans et ils se sont rendus compte que le phoque, visiblement accro a la morue, se réfugie là ou il trouve encore de la glace. Il a du mal à se nourrir d'autre chose, donc son territoire rétrécit. Le phoque est menacé.

En revanche, la baleine blanche a une capacité d'adaptation et s'est mise a manger de nouveaux poissons, qui n'existaient pas avant dans l'océan Arctique, parce que l'eau est plus chaude. De nombreuses espèces sont en train de migrer vers le Nord, comme le hareng ou le maquereau. La baleine les a goûté et elle a aimé, ce qui pourrait sauver l'espèce.

C'est toute la question liée au réchauffement du climat. Certains animaux vont disparaître et d'autres vont s'adapter. Il y a une espèce qui est en train de migrer vers le Nord de façon assez spectaculaire : la sardine, celle de méditerranée. Au large de Marseille, il y en a trois fois moins qu'il y a dix ans. En revanche, on en pèche désormais dans la mer du Nord et même dans la Baltique. La sardine se rapproche de l'océan arctique.