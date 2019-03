publié le 01/03/2019 à 05:34

L’agriculture nous nourrit, mais plus seulement. Désormais, elle sert également à fabriquer des produits du quotidien. Au Salon de l’agriculture, une exposition permet de découvrir tout ce qu'on peut faire avec les cultures agricoles et surtout les déchets des filières alimentaires.



Le plus amusant et plutôt joli, ce sont ces montures de lunettes en coquille Saint-Jacques, on en trouve d’autres en coquilles de moules et d’huîtres. La France produit 250.000 tonnes de coquillages par an. On ne sait pas quoi faire des coquilles, mais une start up a eu l’idée de les récupérer, les broyer et d'en faire un matériau plutôt élégant pour créer des montures de lunettes.

Ensuite, avec la fibre de lin, on voit au salon une coque d'équitation et une raquette de ping-pong. La chimie du végétal permet aujourd'hui de transformer des matières vivantes en bioplastique. Le chanvre aussi est une culture qui se développe. Plutôt écolo car le chanvre n'a pas besoin de pesticides..; il a une odeur tellement forte que les insectes s'enfuient. Avec les tiges et les fibres on fait des isolants thermiques de maison, ou des routes. Placé sous le bitume, le revêtement est beaucoup plus solide.

Le blé et le maïs sont transformés en émulsifiants pour gel douche, ou en couverts à pique-nique. Les cultures servent aussi à faire des biocarburants et les déchets, quand ils fermentent, désormais produisent du gaz et chauffent nos maisons.



Rien ne doit se perdre l'objectif de la filière agricole est de recycler un maximum, pour faire un complément de revenu aux paysans. Pour se faire une idée de tout ce qui est possible, rendez-vous au Salon de l'agriculture dans le hall 2.2, tout près du stand de RTL.