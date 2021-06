France-Allemagne : au milieu des scènes de liesse, les gestes barrrières un peu oubliés

Les supporters n'ont pas perdu une miette de la victoire de l'équipe de France hier soir contre l'Allemagne (1-0). Profitant de la réouverture des bars et du couvre-feu à 23h, la fête a longtemps battu son plein notamment sur les Grands Boulevards, où les gestes barrières ont un peu été mis de côté.

En effet, dès le coup de sifflet final, les supporters ont délaissé tables et les chaises des terrasses pour se ruer sur la chaussée pendant plusieurs minutes. Une scène de liesse qui fait du bien pour Corentin : "C’était important pour nous d’être là, cette victoire est belle et on est content de vivre ça tous ensemble... On est tous très heureux de pouvoir se retrouver après un an, de voir les gens rassemblés qui vivent ensemble, de voir cette belle harmonie collective."



Si la fête fut belle, les gestes barrières ont été mis de côté le temps d'une soirée : "On voulait oublier la Covid-19 même si cela reste dans un coin de notre tête, on est tellement content de la réouverture des bars, de pouvoir fêter le début de l’Euro, il fait chaud et beau, tout est réuni pour une belle fête" a-t-il ajouté. La fête a cependant duré trente minutes après le coup de sifflet final, jusqu’à ce que la police invite les derniers fêtards à s’engouffrer dans les bouches de métro, ce que Corentin et ses amis ont fait en titubant légèrement.



