Brésil : la police tue 25 personnes soupçonnées d’avoir participé à un braquage de banque

Une opération d'une violence rare. La police brésilienne a annoncé avoir tué 25 personnes soupçonnées d'avoir participé à une série de braquages de banque. Une opération menée ce dimanche 31 octobre, décrite comme "historique" par le secrétaire à la sécurité de l'État du Minas Gerais, Rogério Greco.

Layla Brunella, une porte-parole de la police militaire, a assuré que les personnes abattues étaient des Cangaço, un type de banditisme présent dans le Brésil au XIXe et XXe siècle. Des groupes de ce type sont suspectés d'avoir organisé plusieurs braquages ces derniers mois, et même d'avoir enlevé des fonctionnaires et fait exploser une banque en décembre dernier dans la ville de Criciúma, comme le rapporte The Guardian.

La police assure avoir saisi "des armes guerre" au cours de cette opération, explique le média brésilien Globo. Malgré le nombre très important de morts, l'organisation assure que le raid a été mené avec "précision".