avec Philippe De Maria et Marie Sasin

publié le 18/12/2018 à 16:10

Une pénurie d'huîtres à Noël ? À six jours du réveillon, les ostréiculteurs s’inquiètent, pris en tenailles entre la crise des "gilets jaunes" et la sécheresse de cet été qui a réduit la production.



Une production en baisse de 20 à 30% par rapport à l’année dernière, selon les professionnels. Les grosses huîtres sont les plus touchées. Il devrait y en avoir moitié moins sur les étals.

C’est effectivement la sécheresse de cet été qui est pointée du doigt : elle a rendu l’eau plus salée réduisant le phytoplancton dont les huîtres se nourrissent. Il y aura donc moins d’huîtres à Noël et les professionnels craignent également qu’il y ait moins d’acheteurs à cause de la crise des "gilets jaunes", comme l’explique à RTL Géraldine Vigier, ostréicultrice sur le bassin d’Arcachon.

"C’est super calme, je pense que les gens sont frileux, ils ont peur de commander et que ça n’arrive pas à destination. Sur la fréquentation à la cabane, c’est de l’ordre du catastrophique, le rond-point à Gujan est bloqué depuis plus d’un mois", détaille-t-elle.

Des prix en forte hausse

"Les gens ne viennent pas, ils ne sortent pas. Le chiffre d’affaires est en baisse de quasiment 30 à 40% ce mois-ci, et depuis novembre, explique l'ostréicultrice. On ne peut pas rattraper ce qui est perdu, financièrement c’est impossible."



Ce qui est rare est onéreux, les huîtres de Noël vont donc être vendues 10 à 15% plus cher que l’année dernière.