On pourrait manquer d'huîtres à Noël

publié le 30/10/2018 à 10:54

À deux mois des fêtes de fin d'années, les ostréiculteurs sont inquiets quant à leur production. En cette période de calibrage, où les huîtres sont remises en pleine mer pour qu'elles finissent de grandir, les éleveurs ont constaté une surmortalité de l'ordre de 25%.



Plus problématique encore, le phénomène touche les adultes, c'est-à-dire les huîtres de 3 ans qui arrivent à maturation cette année et qui sont sensées se retrouver sur nos tables à Noël. En cause, non pas une bactérie comme les autres années, mais bien la météo. "On a eu un printemps très pluvieux, ce qui signifie un gros apport d'eau douce et donc de nourriture. Les huîtres ont donc énormément grossi, mais au mois de juin avec le changement de temps, l'eau s'est réchauffée et les huîtres n'ont plus rien eu pour se nourrir" explique l'ostréiculteur Dominique Friaud au journal Presse Océan.

Selon les experts, la production d'huîtres pourrait tout de même baisser de 30%, les prix eux risquent de grimper.