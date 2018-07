publié le 25/07/2018 à 08:32

Pour les amateurs d'huîtres, il est désormais possible d'en acheter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, comme ce client qui s'est offert une bourriche à 4h51 du matin. Trois distributeurs d'huîtres ont été installés dans le Calvados : à Caen, à Bayeux et à Asnelles.



Cette initiative vient de La Calvadosienne, une entreprise d'Asnelles qui produit localement ces huîtres sur la base ostréicole de la commune. Elles sont placées dans des appareils réfrigérés, "à température constante de 6 degrés" explique le directeur de l'entreprise Stéphane Typhaigne à RTL.fr. Il n'y aura que des huîtres en vente. Aucun fruit de mer.

Pour garantir la fraîcheur des produits, tous les trois jours, les distributeurs seront entièrement vidés, les lundis et les jeudis, et remplis avec des bourriches d'huîtres emballées le jour même. "Un client aura donc des huîtres fraîches qu'il pourra ensuite conserver un ou deux jours chez lui au réfrigérateur" explique Stéphane Typhaigne.

Bientôt d'autres distributeurs

Dans les casiers, l'entreprise propose des bourriches d'une, deux ou trois douzaines d'huîtres, vendus quelques euros plus cher que dans le magasin d'Asnelles, une différence liée aux coûts de transports. Des huîtres de plusieurs calibres sont disponibles, allant de 4 à 2. Les paiements se font uniquement par carte bleue.

La commune d'Asnelles dans le Calvados Crédit : Capture d'écran Google Maps

L'entreprise se développe dans le département via les circuits courts. Elle possède un magasin à Asnelles et un bar à huîtres à Caen. "Cela nous permet de valoriser le bassin et de le faire connaître" détaille son directeur. La Calvadosienne est une entreprise adaptée, créée en 1991, c'est-à-dire que 80% de ses salariés disposent d'une reconnaissance de travailleurs handicapés.



Deux autres distributeurs seront installés en septembre à Lisieux et à Trouville-sur-Mer. Une nouveauté dans le Calvados mais des distributeurs d'huîtres existent déjà sur le littoral français, notamment sur l'Île de Ré.