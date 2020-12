Fêtes de fin d'année : le père Noël existe-t-il vraiment ?

publié le 25/12/2020 à 08:00

Alors que les Français s'apprêtent à ouvrir leurs cadeaux, une rumeur bruisse dans le pays : le père Noël n'existerait pas. "Arrêtez de croire ce qu'on vous dit : le vieux barbu est une invention", peut-on par exemple lire sur les réseaux sociaux. Pour trancher cette question sensible, il est indispensable de s'appuyer sur les études scientifiques conduites sur ce sujet.

En 2014, le magazine satirique Spy jetait un pavé dans la mare : en sachant que l'homme en rouge doit faire le tour de la Terre en 24 heures pour livrer les cadeaux à 2,2 milliards d'enfants, le père Noël aurait besoin de 214.200 rênes. Un calcul surréaliste qui remet en cause l'existence du Père Noël.

Une autre étude publiée par le quotidien britannique The Daily Telegraph en 2012 se montre un peu plus rassurante. Sur la base moyenne de 2,5 enfants par foyer, le livreur de cadeaux doit faire 842 millions d'arrêts dans la nuit du 24 au 25 décembre. Supposons maintenant que ces foyers soient répartis harmonieusement sur les terres émergées de la planète, le père Noël dispose d'un peu plus de 2/10000e de seconde pour passer d'une cheminée à l'autre.

Le père Noël est l'anti fake news

La question de savoir si le père Noël existe ou non est-elle la plus importante ? La réponse est non, car on parle d'un mythe, d'un personnage qui nourrit les imaginaires. On pourrait même dire que le père Noël est l'anti fake news. En effet, le but d'une intox est de tordre la réalité pour nous emmener vers un autre chemin que certains qualifient d'alternatif.

Il est par exemple possible de suivre le trajet du père Noël sur les réseaux sociaux grâce à une animation mise en place par l'armée américaine. Le docteur Fauci, épidémiologiste en chef des États-Unis, a assuré que Santa Claus était vacciné contre la Covid-19. Créent-ils une fake news ? Non, ils entretiennent un mythe et ne déforment pas la réalité.