publié le 25/12/2020 à 06:50

Il y a dans la vie des visites qui marquent. Des visites rares. Exceptionnelles. La littérature permet ce genre de visite surtout quand il s'agit d'aller rendre visite au Père Noël !

Dans Bienvenue chez le Père Noël un très bel album tout en pop up, nous allons suivre l'aventure particulière qu'ont vécue Augustine et Léopold. Tout a commencé par une boulette faite par un lutin du Père Noël, qui par magie et par erreur, a emmené les deux enfants chez le vieux barbu.

Mais heureusement, car le Père Noël est malade. Et voilà comment deux enfants vont être embauchés par l'homme en rouge pour l'aider dans la distribution des cadeaux. C'est un livre qui se pose sur la table, à la verticale et chaque page de droite s'ouvre comme un petit théâtre. Bienvenue chez le père Noël d'olivier Dupin et illustré par Elisa Paganelli est publié chez Fleurus.

Bienvenue Chez le Père Noël Crédit : Editions Fleurus

Des classiques de la littérature revisités

Voici des histoires d'amour, parce que la période s'y prête. Dans L'amour fou, contes et légendes, Ghislaine Roman et Frédéric Clement ont sélectionné 6 histoires d'amour emblématiques. Les amants maudits qui seront séparés dans l’Iliade et l'Odyssée : Ulysse et Pénélope, Roméo et Juliette les amants de Veronne, Paul et Virginie, Roxane et Cyrano ou encore au japon Tanabata, le Moyen-Orient avec le fou de Laylâ.

L'amour fou Crédit : Saltimbanque

Certaines histoires ont des fins tragiques, mais toutes délivrent la même leçon d'amour fou. Parti pris des auteurs 8 pages par histoire, vocabulaire simplifié. C'est parfaitement abordable pour les plus jeunes. Il faut dire que l'autrice Ghislaine Roman connaît bien les enfants, elle a enseigné longtemps en maternelle et CP et œuvre contre l'illettrisme. L'amour fou contes et légendes est édité chez Saltimbanque.

Les fables de Monsieur de La fontaine en livre CD

Voici les 17 plus belles fables de Jean de la Fontaine racontées en musique par Vincent Fernandel, petit-fils de l'acteur Fernandel. Dans quelques jours s'ouvrira une grande année La fontaine puisque nous fêterons en 2021 le quatrième centenaire de sa naissance. Un livre 1 CD Les fables de la fontaine sont publiées aux Éditions Fleurus.