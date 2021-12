Fêtes de fin d'année : d'où vient la tradition de l'orange de Noël ?

C'est une histoire qui revient chaque année lors des fêtes de Noël. D'où vient la tradition de l'orange comme cadeaux ? Tradition qui se perd un peu, il faut bien le reconnaître.

Jusque dans les années 1960, c'était un cadeau très courant à Noël. Une tradition qui remonte à l'Ancien Régime. À l'époque, ces fruits ne poussaient que dans le bassin méditerranéen, mais les transports ne permettait pas de les acheminer en France dans de bonnes conditions.

Donc avant que tout ne pourrisse, à Paris les oranges étaient cultivées dans des bâtiments chauffés, les orangeries. Cultiver des oranges, c'est avoir du pouvoir, de l'argent. Sa rareté et sa présence exclusive au sein de l'aristocratie française en ont fait un produit de luxe.

Mais tout change avec l'arrivée du chemin de fer. Le fruit se transporte plus facilement, devient plus accessible et se transforme donc en cadeau dans les foyers modestes. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était parfois le seul cadeau fait aux enfants avant que les jouets ne s'imposent.