Noël : la recette originale de Cyril Lignac de la Bouchée à la reine

Claudine aimerait une "recette originale de bouchées à la reine". "C'est déjà une bonne idée parce que c'est le plat classique français qu'on adore", démarre Cyril Lignac.

On commence par faire revenir une échalote, des champignons dans une poêle avec de l'huile d'olive et du beurre demi-sel. On déglace au vin blanc, on ajoute un petit peu de porto ou de cognac "pour apporter un petit peu de goût", explique le chef. Ensuite, on ajoute des petites épluchures de truffes ou de l'huile de truffe, mais c'est facultatif. Ajoutez de la crème fraîche et faites réduire votre sauce.

On met un effiloché de cuisse de volaille que l'on a rôti avant, coupez des filets et faites une farce avec de l'huile d'olive et du beurre. Faites cuire. Ajoutez par-dessus des champignons et un petit peu de persil, et versez toute la sauce dessus. Mélangez puis faites la Bouché à la reine. Vous pouvez l'acheter chez le traiteur ou chez le boulanger. Faites-le chauffer au four puis vous pouvez le farcir avant de lui mettre son petit chapeau.

