publié le 12/07/2019 à 17:17

Il faudra payer pour entendre la Peña Baiona, l'hymne des supporters de l'aviron bayonnais, cette année encore. Pour se mettre en blanc et en rouge, les 800.000 à un million de festivaliers et festivalières devront s'acquitter de huit euros, pour permettre de couvrir une partie des frais de sécurité de l'événement, à "très haut niveau". Du moins, pour celles et ceux qui voudront s'y rendre pendant le pic de fréquentation, entre le vendredi 26 et le dimanche 28 juillet.

Mis en place pour la première fois l'année dernière, l'accès payant aux Fêtes a rapporté à la ville 750.000 euros. "Dans notre souci de rationaliser l'organisation des fêtes, la sécurité est un aspect primordial", a assuré Jean-René Etchegaray, le maire (UDI) de la ville. Ce dernier estime à un tiers du budget global les dépenses liées à la sécurité, soit un million d'euros.

L'édition 2019, du 24 au 28 juillet, devrait combler davantage encore le budget de la Ville grevé par les frais croissants de sécurité. Une circulaire du ministère de l'Intérieur prévoit que les missions de service d'ordre des gros événements doivent être remboursés par les organisateurs à l'État.

Gratuit pour les bayonnais et les professionnels

Pour accéder au centre-ville de Bayonne, les visiteurs de plus de 16 ans devront obtenir un "passe" sous forme de bracelet. Le périmètre du centre-ville sera fermé du vendredi 26 au dimanche 28 juillet et plusieurs points d'accès, avec des fouilles de visiteurs, seront mis en places. En dehors du week-end, l'accès sera libre.

L'année dernière, l'accès payant au centre-ville avait cristallisé le mécontentement de certaines associations, de cafetiers et de certains élus. Pour la conseillère municipale Colette Capdevielle, les Fêtes doivent rester populaires et accessibles à tous et toutes. "Est-ce qu'on veut organiser une fête réservée à quelques uns, et ensuite une fête 'off', pour les plus jeunes ou les familles qui n'auraient pas les moyens ?", demandait-elle auprès de France 3 Nouvelle Aquitaine en 2018.

Les bayonnais et les professionnels qui exercent dans le périmètre des Fêtes pourront quant à eux obtenir le bracelet gratuitement.