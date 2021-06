Fête de la musique 2021 : quel est le protocole sanitaire ?

Comme l'année dernière, la Fête de la musique qui a lieu ce 21 juin se déroulera dans des conditions particulières. L'objectif pour le gouvernement est de permettre les festivités et la célébration de la culture tout en préservant la sécurité des participants. Le ministère de la Culture a donc mis en place un protocole sanitaire dont voici les principales mesures.

Les regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique dans l'espace public sont interdits. Les concerts spontanés sur la voie publique sont également strictement interdits. En revanche, les mini concerts dans les bars et les restaurants sont autorisés. Alors qu'ils étaient initialement interdits, le ministère a annoncé un assouplissement.

Les configurations assises sont autorisées dans les établissements recevant du public en intérieur et en plein air. Pour ces lieux, la jauge maximale est de 65 %, dans la limite de 5.000 spectateurs. Pour ceux qui accueillent plus de 1.000 personnes, le passe sanitaire est exigé.

Par ailleurs, n'oubliez pas que le couvre-feu à 23 heures n'est désormais plus en vigueur. Toutefois, le port du masque reste obligatoire lors des regroupements et dans les lieux clos. Aussi, des mesures locales plus restrictives peuvent être décidées par les autorités.