Fête de la musique : quelle est son origine ?

publié le 20/06/2020 à 07:41

Si l’édition 2020 de la Fête de la musique va bien se dérouler, elle ne va pas ressembler aux événements des années précédentes. Le respect des règles de distanciation physique interdit en effet la tenue des concerts de rue et la promiscuité auxquels les Français sont habitués le 21 juin de chaque année.



Cette institution de la vie culturelle française a germé dans l’esprit de Jack Lang en décembre 1981. Alors ministre de la Culture, Jack Lang veut "redonner à la vie culturelle française un élan nouveau" comme il l’avait évoqué au micro de RTL.

Cherchant "une idée qui mette les gens dans le coup eux-mêmes", des discussions avec les différents acteurs de la vie culturelle, émerge le projet de "proposer aux gens de sortir dans la rue un jour X et la bonne idée qui était dictée par le calendrier était de choisir le 21 juin, jour de l’été". La première édition de la Fête de la musique se déroule le 21 juin 1982 et le résultat est au-delà des espérances avec des milliers d’initiatives se déroulant dans toute la France et réunissant musiciens professionnels comme amateurs. La Fête de la musique va ensuite s'exporter à l'international avec plus de 120 pays la célébrant en 2017.