"Capital" : peut-on faire confiance aux labels alimentaires ?

AOP, AOC, Label Rouge, IGP, label BIO, Bleu Blanc Cœur… Quand on fait ses courses et qu'on cherche des informations fiables sur les emballages des produits alimentaires, on est souvent perdus. Entre les labels officiels, les mentions purement marketing, les indications sur les valeurs nutritionnelles ou les drapeaux bleu-blanc-rouge, c'est la jungle pour le consommateur.



Il existerait en effet entre 150 et 200 labels alimentaires en France. Tandis que certains labels travaillent véritablement sur la qualité de leurs produits et font face à un cahier des charges strict avec déplacement d'un ingénieur qualité, inspections, tests auprès de consommateurs, d’autres labels, eux, relèvent seulement d’une démarche marketing.

Alors à quoi correspondent ces appellations et surtout, quels sont les vrais labels auxquels on peut se fier ? Pourquoi les producteurs choisissent-ils de payer pour avoir un label ? Comment reconnaitre un label sérieux ?



Écoutez en version audio le reportage "Capital" : acheter dans le neuf : quels sont les bons plans ?

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Dans Capital, le podcast, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine de M6 en version audio. Révélations, éclairages, conseils…