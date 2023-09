Fast-food : des mariés offrent des hamburgers McDonald's à leurs invités

Des Big Macs pour un menu de mariage ? C'est l'idée insolite qu'a trouvé un couple de jeunes mariés à l'occasion de son repas de noces. Une idée pas si loufoque, à l'heure où le chiffre d'affaires des tacos, kebab et autres fast-foods ont dépassé celui de la restauration traditionnelle.

Ainsi, ces jeunes mariés ont poussé la logique au bout, en offrant à leurs 45 invités toute la gamme de produits de la franchise McDonald's : 300 burgers, des nuggets, et autres mets ont été servis sur la table du dîner. "Souvent, on sort d'un mariage en ayant encore faim et on va au McDo", explique Thomas, le marié. "Donc on s'est dit pourquoi pas prendre un McDo au mariage plutôt qu'un traiteur, en sachant qu'on en avait déjà regardé et les prix étaient assez élevés pour pas grand chose."

Le couple s'est alors décidé à engager la célèbre chaîne de restauration rapide américaine, non sans surprendre les invités. "Il n'y avait que deux ou trois personnes qui étaient dans le coup, tout le monde n'a pas forcément adhéré tout de suite", se souvient le jeune marié.

