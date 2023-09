Comment payer moins cher l'organisation de son mariage ?

Avec 300.000 mariages célébrés en 2023 dans l'hexagone, le nombre d'unions atteint un montant jamais vu depuis 2000. La moyenne d'âge des mariés est située entre 38 et 40 ans, bien que l'on constate une explosion du nombre de mariages des moins de 25 ans. De fait, cette tranche d'âge correspond à 4% des mariages au total, soit plus ou moins 12.000 en 2023, contre 1.000 à 2.000 par an lors des années précédentes.

Or, un mariage a un certain prix : pour 90 invités, comptez un budget de 15.600 euros en cette année 2023, contre 14.700 en 2022 et 12.000 euros quatre ans en arrière, en 2019. La hausse du budget consacré au traiteur, qui représente la majorité du coût de la noce, est responsable de la hausse de la facture. Pour chaque invité, les hôtes doivent payer entre 80 et 150 euros par tête. Par ailleurs, l'énergie, l'alimentation ou les frais de personnel augmentent tous de 20%.

Comment payer moins cher son mariage ?

Pour réduire les coûts, Stéphane Seban, organisateur du Salon du mariage, conseille de bien faire attention à la liste d'invités. Étant donné les coûts, est-ce qu'inviter une connaissance que vous n'avez pas revue depuis plus d'un an vaut vraiment la peine ? "Il faut procéder comme quand on fait le tri de ses vêtements dans son armoire : si je n'ai pas mis ce pull l'année dernière, c'est que je ne le mettrai plus...", voilà comment le professionnel résume son conseil.

Une autre façon de faire des économies est de faire attention à la location : en moyenne, elle coûte 2.000 euros. Si la location d'un château peut atteindre les 10.000 euros, une salle communale peut aussi faire l'affaire, du fait de son prix assez bas, voire de sa gratuité.

Également, vous pouvez jouer sur les faire-part : s'il faut compter entre 20 et 30 euros par envoi, et que le montant varie de 1.000 à 1.500 euros, un e-mail est toujours une option envisageable pour réduire son budget. Certains sites Internet permettent d'ailleurs de générer des invitations sous une forme festive.

De plus, si vous envisagez d'engager un photographe, comptez entre 1.000 et 1.500 euros supplémentaires. Néanmoins, un album partagé peut potentiellement être plus optimal. Il suffit de le remplir de photographies prises par vos amis ou votre famille.

Côté vestimentaire, des robes de mariage sont à vendre dès 500 euros, comme les costumes, qui coûtent entre 500 et 800 euros en moyenne. Enfin, les alliances vous coûteront probablement cher, pas moisn de 1.000 euros au total, mais des promotions dans les salons de mariage existent, comme celui organisé à Porte de Versailles en janvier.