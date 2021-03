Bien-être : faire le ménage dans sa vie, pourquoi est-ce si difficile ?

publié le 30/12/2020 à 05:55

Nous nous embarrassons parfois de relations, habitudes, objets qui ne nous conviennent plus vraiment. Mais quand vient l'heure de s'en séparer et de faire un peu le tri dans notre existence, s'immisce en nous cette difficulté parfois incompréhensible. Alors pourquoi est-ce dur ? Comment s'y prendre et surtout, qu'a-t-on à y gagner ?

Faire le tri dans sa vie amène tout d'abord et indéniablement une perte de repères. "C'est même un petit traumatisme qu'on se fait à soi-même" estime Aurore Aimelet, journaliste. Un sentiment de sécurité qui vacille, et qui nous met en position vulnérable vis-à-vis de nous-même. "C'est cette vulnérabilité qui déstabilise et nous fait nous poser de nombreuses questions" continue-t-elle.

Une difficulté encore plus grandissante quand on sait que les bénéfices à en tirer ne sont pas toujours flagrants et n'arrivent pas toujours à l'instant où notre renoncement s'effectue. "On ne mesure pas tout de suite les bénéfices longs que cela apporte, et parfois, ils ne se concrétisent même jamais" témoigne de son côté Nicole Prieur, philosophe.

Séparation rude, mais nécessaire

Si faire le ménage dans sa vie n'est donc pas toujours facile, il n'empêche qu'on en ressent pourtant le besoin. C'est notamment le cas de relations jugées toxiques, qui semblent faciles à éliminer, mais qui, en réalité, amènent avec elles un processus très complexe. "Quel que soit le type de relation, nous n'aimons pas nous séparer. Quitter ses habitudes et repères, c'est se jeter vers l'inconnu" raconte Nicole Prieur.

Bouleverser une vie pour l'améliorer, et se questionner sur notre rapport à la vie sans cette relation. "On se demande si on va pouvoir s'en sortir, l'avenir peut faire peur, mais pourtant on sait au fond de nous qu'on doit le faire, que c'est nécessaire" explique la philosophe. Une obligation donc de se mettre en danger, pour éliminer cette peur dans notre esprit, et avancer. "Il faut avoir moins peur de notre peur, de ce qui vient après. Les changements et la motivation viennent de l'inconnu" continue-t-elle.

Pour autant, il ne faut pas chercher à l'ignorer, mais voir plus loin que ce simple sentiment de peur. "Ce qui peut aider, c'est de penser à ce qu'on a à y gagner, plutôt qu'à la difficulté que cela va être d'y renoncer" affirme Nicole Prieur. Plus facile à dire qu'à faire direz-vous... Renoncer rend pourtant créatif et pousse notre esprit à chercher des solutions pour aller mieux. Et malgré les dommages collatéraux occasionnés, un peu d'égoïsme ne fait des fois pas de mal... La vie ne s'arrête pas pour autant, pour nous comme pour les autres.

