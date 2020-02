Relations toxiques : comment faire le tri dans ses amis ?

publié le 13/02/2020 à 05:55

L’amitié est censée nous faire du bien, nous mettre en confiance, nous permettre les confidences, nous apporter du soutien, du partage, de l’écoute, des rires... Mais parfois, insidieusement, des relations que l’on pense amicales entrent en totale contradiction avec ces idéaux. Se pose alors la question de la manière dont on peut se sortir de ce lien et c'est là que tout peut se compliquer... Une amitié peut-elle être toxique ? Comment s’en rendre compte ? Que faire quand on se sent mal malgré l’affect ?

Invité.e.s

- Christel Petitcollin, coach et écrivain. Auteure de Pourquoi trop penser rend manipulable (Editions Trédaniel)



- Anne-Laure Buffet, thérapeute spécialisée dans les relations toxiques. Auteure de Les prisons familiales (Editions Eyrolles)

