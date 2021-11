Coronavirus : "Je ne suis pas du tout intéressé par le vaccin", témoigne un senior non-vacciné

"Je ne suis pas du tout intéressé par le vaccin pour plein de raisons, je n'y crois pas du tout". Gérard, 75 ans, est réparateur d'alarmes dans des hôpitaux et établissements scolaires, et refuse toujours de se faire vacciner.

Les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse et la vaccination des séniors est une priorité pour les autorités sanitaires. Mais certains ne sont pas prêts à passer le cap. Gérard estime qu'on "n'a pas de recul". Il se demande "si ce n'est pas une petite arnaque, un business".

Malgré les risques qu'ils encourent, sa femme et lui continuent à vivre sans crainte. "Ce virus peut attaquer n'importe qui", lance-t-il. Pour ce qui est des mesures sanitaires, il rejoint tous les jours ses amis vaccinés dans un parc. Le port du masque ? "Mon masque date de l'année dernière", avoue le sénior. Il ajoute : "Je ne me lave pas les mains et je fais comme avant".

Celui qui n'a jamais fait de test covid depuis le début de la pandémie n'a qu'un seul regret : ne plus pouvoir aller au restaurant avec ses amis.