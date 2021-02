publié le 14/02/2021 à 15:22

Le Parlement portugais a adopté, vendredi 12 février, à une large majorité une loi autorisant "la mort médicalement assistée" qui fera de ce pays catholique le quatrième en Europe, après le Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), à légaliser l'euthanasie, quand elle entrera en vigueur.

Le moment venu, le médecin du patient devra s'assurer une dernière fois de sa volonté de mettre fin à ses jours, en présence de témoins. La mort assistée pourra être pratiquée dans des établissements du service national de santé, ou tout autre lieu "choisi par le patient" dès lors qu'il disposera "des conditions cliniques et de confort adéquates", précise la loi.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 14 février, Benjamin Matelly, co-responsable des jeunes de l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) a interpellé Éric Dupond-Moretti à ce sujet.

"Je voudrais vous livrer cette confidence un peu intime. J'ai vu des proches qui ne sont pas morts dans la dignité. Je suis très touché et très sensible à cette question et je voudrais y revenir le moment venu", a expliqué le ministre de la Justice.

Le garde des Sceaux a insisté sur le fait qu'il y "réfléchit beaucoup". "Le calendrier législatif est contraint, on ne peut pas tout faire, on n'est pas seul (...) Il y a ce que pense l'homme, ce que le ministre pourra dire et un certain nombre d'arbitrage politique". "Je souhaite pouvoir avancer sur ces questions", a-t-il par ailleurs répété.