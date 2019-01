publié le 31/01/2019 à 13:33

120 millions d'euros. C'est la coquette somme mise en jeu le vendredi 1er février par l'EuroMillions, constituées de la Française des Jeux et de huit autres loteries européennes. C'est jusqu'à présent le plus gros jackpot de l'année. L'an passé, 12 tirages équivalents avaient déjà été proposés.



Même si l'on est encore loin du montant maximum de 190 millions d'euros, on s'en rapproche. En 2018, un Suisse avait ainsi remporté 162 millions d'euros. Si un Français venait à cocher les bons numéros de ce tirage exceptionnel, il serait le quatrième plus gros gagnant du pays.

Depuis sa création en 2004, la France s'est hissée sur la plus haute marche du podium en termes de nombres de chanceux au Jackpot (102), devant l'Espagne (98) et le Royaume-Uni (97). En 2012, un habitant des Alpes-Maritimes avait même remporté près de 170 millions d'euros.