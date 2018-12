Euromillions : il gagne 1 million d'euros, mais reste introuvable

publié le 28/12/2018 à 11:56

Mais où est passé le ticket gagnant ? C'est la question que pose la Française des Jeux, qui recherche depuis près de deux mois l'heureux gagnant du gros lot. Le 6 novembre dernier, un joueur remportait la cagnotte d'un million d'euros mise en jeu lors de l'Euromillions. Mais l'heureux gagnant reste introuvable depuis qu'il a validé son reçu à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhônes.



D'autant plus que le joueur de l'Euromillions n'a plus que quelques jours pour réclamer son gain. En effet, après la date du samedi 5 janvier à minuit, il lui sera impossible d'encaisser le million d'euros qu'il avait pourtant gagné. Dans son communiqué de presse, la Française des Jeux indique "exceptionnellement la ville et le nom du point de vente afin de donner au gagnant toutes les chances de se reconnaître et ainsi de se faire connaître". Le joueur avait acheté son ticket dans le Tabac-presse Capelle, cours Aristide Briand, à Tarascon.

Il s'agit du 25e gain My Million remporté dans les Bouches-du-Rhône depuis son lancement en 2014. En 2017, 5 lots de millionnaires n'ont pas été réclamés, comptabilise la Française des Jeux.