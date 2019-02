VIDÉO - Il dit "non" à la procrastination et ça lui rapporte des millions

publié le 05/11/2018 à 08:00

C’est sûr, Stéphane* a eu envie de laisser tomber et pas qu’une fois ! Lui qui avait décidé de tenter le jackpot ce jour-là, il se rend à son bureau de tabac et trouve porte close. Plus le temps d’aller ailleurs. Joueur occasionnel - il n’a pas joué depuis trois ans - il aurait alors clairement pu laisser tomber, reporter l’achat de sa grille au lendemain, quand son buraliste aurait rouvert, mais non : il compte bien aller au bout de son idée et décide alors de jouer sur internet. Là, il faut créer un compte, fournir un certain nombre de justificatifs… Une fois de plus, Stéphane aurait pu renoncer mais ne lâche rien. Le fin mot de l’histoire ? Eh bien Stéphane* a remporté plus de 2 millions d'euros !



De quoi réfléchir aux effets de la procrastination, cet art de tout reporter au lendemain dès qu’une embûche se place sur notre chemin. La procrastination toucherait en effet de plus en plus de monde. Selon le psychologue canadien Piers Steel, qui a travaillé de nombreuses années sur le sujet, ce serait même une explosion, la faute à nos écrans et à l’hyper connexion qui nous offre toujours plus de tentations de nous détourner d’une tâche pénible.



Et Stéphane l’a bien compris, rien ne sert de procrastiner, il faut aller au bout de ses idées. Car en-dehors du fait que cela peut vous faire passer à côté de la chance de votre vie, tout remettre à plus tard peut évidemment nuire à votre efficacité mais aussi à vos relations privées comme professionnelles. Cela peut aussi générer de l’angoisse et du stress car le procrastinateur a tout le temps l’esprit encombré par ses tâches non achevées. De là s’ensuivent culpabilité et parfois même anxiété…



Mais sachez que la procrastination a aussi ses ardents défenseurs. Leonard de Vinci lui-même estimait qu’elle était indispensable à son génie créatif : "Sachez vous éloigner car, lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr", aimait-il à dire. En fait, la procrastination c’est comme tout : à petite dose cela ne peut pas faire de mal. Si vous souhaitez procrastiner une bonne fois pour toutes, alors faites-le le 25 mars, journée mondiale de la procrastination. Le reste du temps, essayez d’éviter…



* Le prénom a été modifié