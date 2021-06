Armie Hammer en cure pour ses "problèmes liés à la drogue, l'alcool et le sexe"

publié le 09/06/2021 à 14:27

Armie Hammer a été admis dans un établissement spécialisé pour ses "problèmes liés à la drogue, d'alcool et le sexe". L'information a été révélée par le média américain Vanity Fair. L'acteur, accusé de viol et de cannibalisme, est entré en cure fin mai 2021 en Floride.

Selon Vanity Fair, Armie Hammer a été aperçu à l'aéroport des îles Caïmans, avec son ex-femme Elizabeth Chambers et leurs deux enfants. "Elizabeth et les enfants l'ont accompagné jusqu'à la salle autorisée (de l'aéroport, ndlr). Il y a eu beaucoup de câlins et d'émotions", explique une source au magazine.

Selon une source proche d'Armie Hammer, il avait contacté l'établissement Chambers fin mai 2021 "pour demander de l'aide. Il était prêt à se faire soigner et à rester en Floride". "C'est un signe clair qu'il reprend sa vie en main et qu'il sait qu'il est en train de faire un pas vers son bien-être général"', poursuit son ami. Cela fait deux semaines qu'il a démarré sa cure, confirment deux autres sources.

"Tout le monde voit Armie comme quelqu'un de privilégié qui n'a jamais eu de problèmes et une vie lisse mais cela ne se passe pas nécessairement ainsi. Ce n'est pas parce que vous venez d'une famille riche que vous n'avez pas de problèmes" ajoute une autre source.

La longue descente aux Enfers

Après son passage remarqué en 2015 dans le film d'action The Man from U.N.C.L.E. de Guy Ritchie où il partage l'affiche avec Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher), Armie Hammer brille et devient une méga star en 2017 avec Call Me By Your Name.

> Call Me By Your Name - Bande-annonce - VOST

Mais début 2021, c'est le début d'une descente aux enfers et la fin de sa carrière à Hollywood. L'acteur est accusé par plusieurs victimes de cannibalisme, violence physique et morale et agression sexuelle. Armie Hammer quitte alors la production d'une future comédie romantique où il devait partager l'affiche avec Jennifer Lopez, d'une série pour Paramount+ sur Le Parrain et son agence rompt son contrat.

Depuis mars dernier, Armie Hammer est visé par une enquête pour viol selon la police de Los Angeles. Effie, 24 ans, avec qui il entretenait une liaison a porté plainte. Elle a détaillé ses accusations lors d'une conférence de presse organisée jeudi par Gloria Allred son avocate. L'acteur de 34 ans a démenti ces accusations par l'intermédiaire de son avocat, Andrew Brettler. Il assure n'avoir eu que des relations sexuelles "consenties".