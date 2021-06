Euro 2021 : les favoris assurent, la Slovaquie surprend... Le bilan de la 1ère journée

Quelques belles performances mais pas de grande surprise : la première journée de l'Euro 2021 s'est clôturée ce mardi 15 juin à Munich, avec la victoire française contre l'Allemagne (1-0) dans ce qui était l'affiche la plus attendue depuis le début du tournoi.

Malgré des performances inégales, les principaux favoris du tournoi ont assuré leurs entrées en lice dans la compétition. Lors du match d'ouverture, les Italiens de Roberto Mancini ont signé leur 28ème victoire consécutive en s'imposant nettement face à la Turquie de Burak Yilmaz (3-0). L'attaquant, prolifique avec Lille dans le championnat de France, n'a pas su s'exprimer face à la défense de la Nazionale.

Les Belges ont eux aussi démarré leur tournoi avec une victoire 3-0 obtenue face à la Russie. Les Diables rouges ont pu compter sur leur attaquant phare, Romelu Lukaku, auteur d'un doublé, et l'ex-parisien Thomas Meunier, qui lui aussi trouvé le chemin des filets après avoir remplacé Timothy Castagne, sorti sur blessure.

Plus timidement, les Anglais se sont imposés par la plus petite des marges contre la Croatie (1-0), finaliste de la Coupe du monde 2018. La sélection néerlandaise de Gini Wijnaldum et Memphis Depay a bien failli se faire piéger par des Ukrainiens tenaces, mais a garanti son succès avec un but en fin de match (3-2). Dans le même groupe que l'équipe de France, les Portugais, accrochés pendant 84 minutes, ont finalement réussi à arriver à bout des Hongrois avec 3 buts tardifs (3-0).

Une Slovaquie surprenante, des Danois touchés

Une seule sélection est parvenue à déjouer les attentes. La Slovaquie a réussi à contenir Robert Lewandowski, meilleur buteur européen lors de la saison 2020-2021, et le reste de l'équipe polonaise pour s'imposer (2-1) lors de son premier match et prendre la tête du groupe E devant l'Espagne et la Suède, qui se sont neutralisés au terme d'une rencontre décevante (0-0).

La Finlande a inscrit le premier but de son histoire dans un tournoi international, et signé sa première victoire, contre le Danemark (1-0) dans un match qui a cependant été marqué bien plus par le malaise cardiaque du joueur danois Christian Eriksen que par le résultat. Le meneur de jeu a depuis publié sur Instagram une photo rassurante de lui et a vu son état de santé s'améliorer après cette immense frayeur.

Les classements

Groupe A

1. Italie (3 points)

2. Pays de Galles (1)

3. Suisse (1)

4. Turquie (0)

Groupe B

1. Belgique (3)

2. Finlande (3)

3. Danemark (0)

4. Russie (0)

Groupe C

1. Autriche (3)

2. Pays-Bas (3)

3. Ukraine (0)

4. Macédoine du Nord (0)

Groupe D

1. République Tchèque (3)

2. Angleterre (3)

3. Croatie (0)

4. Écosse (0)

Groupe E

1. Slovaquie (3)

2. Espagne (1)

3. Suède (1)

4. Pologne (1)

Groupe F

1. Portugal (3)

2. France (3)

3. Allemagne (0)

4. Hongrie (0)