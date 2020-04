Essonne : des animaux du parc animalier de Chilly-Mazarin dérobés dans la nuit

publié le 25/04/2020 à 02:15

Vendredi 24 avril, l'agent du parc animalier de Chilly-Mazarin a découvert que deux moutons, deux coqs et six poules avaient été volés dans la nuit. "D'autres volatiles ont été déplumés ou ont les ailes cassées", rapporte le Parisien. Le maire (LR) Jean-Paul Beneytou a d'ores et déjà fait savoir qu'il comptait porter plainte pour vol et pour gestes de cruauté envers des animaux. Une enquête a été ouverte et la municipalité a lancé un appel à témoin.

"Nous sommes en train de visionner les vidéos des caméras de surveillance, mais il semblerait que le vol ait été commis vers 3 heures du matin. Le parc est d'ordinaire fermé, les individus ont dégradé le portail pour pouvoir pénétrer sur le site", a expliqué l'élu. "Une personne s'est présentée d'elle-même pour nous apporter des informations, poursuit l'enquêteur. Nous sommes en train de les vérifier", a-t-il ajouté.

Plusieurs cas similaires en Essonne

"Ce n'est pas la première fois que de tels vols se produisent ces dernières semaines dans le département", explique le quotidien. Á la mi-avril, un véhicule s'était introduit illégalement, en pleine nuit, dans le parc animalier de Janvry. Alerté par un riverain, le maire avait réussi à faire fuir les malfaiteurs.

Quelques jours plus tard, deux hommes ont été interpellés par une brigade de la BAC de Massy : une chèvre blessée à l'oreille avait été retrouvée dans son véhicule. Celle-ci avait été dérobée quelques heures plus tôt dans un jardin de Fontenay-lès-Briis.