publié le 23/04/2020 à 07:05

Les autorités sanitaires américaines mettent en garde sur une transmission du virus à des chats. On savait déjà que plusieurs félins d’un zoo du Bronx à New York avaient été contaminés : 3 lions et 5 tigres, et l’un d’entre eux n’avait aucun symptôme.

Mais, la principale agence de santé publique et le ministère de l’agriculture viennent de confirmer il y a quelques heures qu’au moins deux chats ont été contaminés dans deux foyers éloignés l’un de l’autre ici dans l’État de New York. Les deux chats ont des problèmes respiratoires, mais devraient survivre.

Dans l’un des cas, aucun humain dans le foyer n’a été testé positif. Dans l’autre cas, le maître du chat avait été précédemment testé positif au virus. Il n’y a pas de certitudes, mais les experts vétérinaires pensent plutôt que la transmission s’est faite d’humain à chat, et selon eux il est peu probable que ça se fasse de chat à humain.

Rien n'indique que le virus peut être transmis d’un animal à un humain

Le Dr Faucci, le médecin qui est en premier ligne aux États-Unis, a dit tout à l’heure lors du point presse quotidien à la Maison Blanche qu’à ce stade, rien n’indique que le virus peut être transmis d’un animal à un humain. Et donc, les animaux ne participent pas à la propagation du virus, au stade de nos connaissances. L’association des vétérinaires américains évoque deux cas précédents, un chat contaminé à Hong Kong, sans symptômes, et aussi le cas d’un chat malade en Belgique qui s’en est sorti.

Quels sont les symptômes pour les animaux ?

Les symptômes du Covid-19 pour les animaux sont les mêmes que pour les humains. Si votre animal a une sorte de toux, de miaulements rauques, éternue, a le nez qui coule, ce sont des indices. Et donc le CDC, l’agence fédérale de santé, recommande aux propriétaires de faire respecter aux animaux les mêmes principes de distanciation sociale. Gardez vos chats chez vous, pour éviter qu’il ne rencontre d’autres humains que ceux de votre famille.

Mais les recommandations s’étendent aussi aux chiens, même s’il n’y a pas pour l’instant de cas détecté. Les autorités sanitaires recommandent : quand vous allez le promener, ne le laissez pas se faire caresser par d’autres personnes. Gardez le en laisse, évitez les parcs et les endroits trop fréquentés par les humains. Et puis si vous êtes malades, ou si vous avez des symptômes, restez autant que possible à distance de votre animal.

Un laboratoire du Maine vient de développer un test spécifique pour les animaux qui va être distribué d’ici la fin de la semaine ici.