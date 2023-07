Espace : l'incroyable naissance d'une étoile capturée par le télescope James Webb

Crédit : Getty Images via AFP

L'image est à couper le souffle. Mercredi 12 juillet, la Nasa a partagé une nouvelle photo envoyée par le télescope James Webb, qui parcourt l'espace depuis maintenant un an. Sublime, l'image n'est autre que la naissance d'une étoile semblable au Soleil de notre système.

Du rouge, du jaune, du orange et du bleu, le tout sur un noir profond. Pas de doute, nous sommes bien dans l'espace ! La couleur rouge que l'on aperçoit est en réalité des jets d'hydrogène, composant principal des étoiles. Cette naissance a eu lieu à 390 années-lumière de la Terre, dans un nuage de gaz nommé "Rho Ophiuchi". Cette zone est connue pour être un lieu de formation d'étoiles.

En réalité, ce ne sont pas une mais plutôt une cinquantaine d'étoiles, grosses comme le Soleil, que l'on peut voir naître sur la photo. "Cela nous permet d'être témoin, avec une nouvelle clarté, d'une période très brève dans le cycle de vie des étoiles", a commenté Klaus Pontoppidan, responsable du programme scientifique de James Web, au Space Telescope Science Institute.

Quelle est la mission du télescope ?

Ce télescope est extrêmement important pour les scientifiques. Évoluant à 1,5 millions de kilomètres de la Terre, James Webb envoie des photos à la Nasa, permettant de mieux comprendre l'histoire de l'univers, encore en construction. Il a également pour objectif d'étudier les exoplanètes, ces planètes situées en dehors de notre système solaire.

Ce télescope est bien plus performant que Hubble. En utilisant l'infrarouge, il peut ainsi capturer davantage de lumière, même faible. Les photos sont ensuite colorisées pour rendre "visibles" les couleurs. Et ce ne sont certainement pas les dernières photos que le télescope aura à nous montrer : lancé il y a un an, il a la capacité de fonctionner pendant 20 ans.

