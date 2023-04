Espace : ce que l’on sait de la mission européenne Juice, qui va explorer les lunes de Jupiter

C'est une mission aussi périlleuse qu'ambitieuse. La sonde spatiale Juice s'envole ce jeudi 13 avril pour Jupiter, à la recherche de traces de vie sur trois lunes -les lunes dites glacées- de la plus grande planète du système européenne. Le lancement de ce programme de l'Agence spatiale européenne (ESA) aura lieu à Kourou, en Guyane, à bord d'une fusée Ariane 5.

Les trois lunes, Ganymède, Calisto et Europe, sont suspectées d'abriter de l'eau liquide à leur surface ou un environnement favorable à l'apparition de la vie. Francis Rocard, responsable du programme d’exploration du système solaire au Cnes (centre national d’études spatiales) a expliqué sur RTL les enjeux de cette mission de 8 ans, qui devrait atteindre Jupiter d'ici 2031.

Juice atteindra sa destination finale en 2031, à quelque 628 millions de kilomètres de la Terre. Mais ce voyage s'annonce particulièrement complexe et sinueux, la sonde n'ayant pas assez de puissance pour atteindre Jupiter par une trajectoire directe. L'engin spatial devra en passer par de complexes manœuvres d'assistance gravitationnelle, qui consistent à utiliser la force d'attraction d'autres planètes, à la manière d'une catapulte.

Une première mondiale

"Pour des raisons de balistique, on ne va pas directement sur Jupiter. Nous allons faire une première mondiale, un survol Lune-Terre, ce qui permet de gagner de la vitesse. Après deux ou trois tours autour du Soleil nous allons partir vers Jupiter", explique Francis Rocard.

Pour schématiser, la sonde Juice effectuera des zigzags de planète en planète. "C’est une méthode déjà utilisée, par exemple par la sonde Rosetta. On fait de l’assistance gravitationnelle, parce qu’en survolant des planètes il y a plusieurs effets : d’une part la trajectoire est déviée, et en plus vous allez gagner de la vitesse si vous effectuez un survol à une certaine distance."



Déterminer si les océans des lunes de Jupiter sont habitables

La mission de Juice sera d'étudier les trois lunes glacées de Jupiter, Ganymède, Calisto et Europe, pour y trouver des environnements habitables, c'est-à-dire propices à des formes de vie. "Juice est la première mission dédiée à l’étude des lunes glacées, qui ont un intérêt exobiologique. Ganymède, Calisto et Europe possèdent un océan liquide sous une couche de glace qui fait 10, 20 ou 30 km d’épaisseur. Or, dès qu’il y a de l’eau dans l’univers, on se demande s’il y a de la vie", décrit Francis Rocard.

"Juice ne va pas détecter la vie dans ces océans liquides, mais déterminer si ces océans liquides sont habitables", précise le scientifique. Une mission qui devrait durer au moins huit ans. "La sonde Juice va se mettre en orbite autour de Jupiter vers l’été 2031 et faire un certain nombre d’orbites, parce que les orbites sont longues en raison de la grande taille de Jupiter. On va survoler deux fois la lune Europe, puis on va se mettre en orbite autour de Ganymède et descendre assez bas, à 500 km d’altitude, avant que la mission ne se termine avec le crash final sur Ganymède", détaille Francis Rocard.

