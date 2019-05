Loop, le nouveau site de e-commerce qui réinvente la consigne

publié le 15/05/2019 à 05:50

Du riz dans des boîtes en aluminium, du dentifrice ­en dose unitaire dans un pot en verre, du jus d'orange dans des bouteilles en verre... La consigne débarque dorénavant sur Internet. À partir de ce mercredi 15 mai, 25 grandes marques vendent dorénavant leurs produits en ligne sur le site Loop (signifie boucle en anglais, ndlr), en partenariat avec Carrefour.



Un site qui vous permet de faire vos courses en ligne. Vous payez vos pâtes, votre café, votre lessive mais aussi votre consigne. Cela va de quelques centimes à trois euros supplémentaires en fonction du produit. Votre commande arrive alors chez vous dans des contenants réutilisables.

Et tout se récupère, aucun emballage ne se jette. Une fois le produit terminé, vous remettez les boîtes et autres bouteilles sales dans un sac avant qu'un coursier ne vienne les récupérer. La consigne vous sera alors remboursée à moins que vous ne passiez une nouvelle commande.

Une centaine de produits vendus

Au total, cela concerne une centaine de produits de grandes marques (des glaces, des crayons, des sodas, des biscuits...), vendus en région parisienne pour l'instant.



Mais alors, cette nouvelle façon d'acheter est-elle réellement écologique alors que les livraisons et gestions des consignes engendre forcément du trafic et donc des gaz à effet de serre ? L'entreprise Terracyle, qui a mis au point Loop, a fait faire une étude avant la mise en service de ce dispositif.



Même avec le transport, si on compte l'économie de matière réalisée en supprimant les emballages jetables, le bilan carbone est favorable. Les marques récupèrent donc leurs emballages, les lavent, les désinfectent et les réutilisent une centaine de fois. C'est la version moderne de la consigne.