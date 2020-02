publié le 28/02/2020 à 10:31

La sécurité des biens et des personnes est la motivation de vote la plus importante pour les élections municipales à venir, selon notre baromètre Harris Interactive x Epoka pour RTL, LCI et TF1 publié jeudi 27 février. L'enquête a été réalisée en ligne du 22 au 24 février 2020 auprès d'un échantillon de 653 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

À la question : "Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ?", 38% des interrogés, toute orientation politique confondue, répondent "la sécurité des biens et des personnes". C'est plus que "la préservation de l'environnement", qui a recueilli 36% des réponses.

Autres motivations de vote : les impôts locaux (29%), le maintien et la qualité des services publics (29%), les aménagements urbains, le cadre de vie (26%) et la propreté (25%).

Le sondage Harris Interactive du 27 février Crédit : Harris Interactive

Des motivations qui dépendent de l'orientation politique

Les motivations de vote dépendent fortement de l'orientation politique des électeurs. Ainsi, les électeurs du Parti socialiste privilégient "la préservation de l'environnement" (39%) et le maintien et la qualité des services publics (39%). La sécurité n'arrive qu'à la quatrième place (29%).

Pour les électeurs Europe-Ecologie-Les-Verts, la sécurité est le sixième enjeu de vote (22%), la préservation de l'environnement arrivant très largement en première position (72%).

En revanche, la sécurité est le premier enjeu pour les électeurs de La République En Marche (49%) et pour les électeurs du Rassemblement national (54%). Il est en deuxième position chez les électeurs des Républicains (42%), derrière les impôts locaux (43%).