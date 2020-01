publié le 22/01/2020 à 09:15

Vous ne pourrez bientôt plus faire le coup de la panne. La peur de tomber en rade en raison du manque de borne de recharge est le frein n°1 à l'achat d'un véhicule électrique. Le groupe pétrolier Total vient de faire un pas de géant en la matière en décrochant le plus gros contrat jamais signé en Europe.

L'entreprise va installer et exploiter 20.000 points de recharge électrique dans la région d'Amsterdam aux Pays-Bas, où vivent plus de 3 millions d'habitants. Les Néerlandais ont de l'avance sur les Français puisque le pays compte déjà plus de 42.000 points de recharge publique contre 30.000 en France. Ainsi, les Pays-Bas accueillent un quart des bornes installées en Europe.

L'énergie, produite sur place, sera entièrement d'origine renouvelable avec des charges dites "intelligentes", autrement dit capables de gérer les pics de consommation et de proposer des tarifs plus abordables aux heures creuses.

En France, le marché de l'électrique reste faible

L'électrique c'est à peine 2% du marché en France. Toutefois, l'installation de bornes s'accélère : + 15% l'an dernier, soit une borne pour 7 véhicules en circulation. C'est mieux que la moyenne européenne mais encore largement insuffisant. D'autant que cela concerne surtout les grandes villes. L'objectif est donc d’accélérer pour atteindre 100.000 bornes d'ici à deux ans.