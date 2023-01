ENQUÊTE RTL - Stationnement : les FPS (nouveaux PV) font grimper le taux d'amendes

Fini les bons vieux carnets à souches et les pervenches. C'est de plus en plus par téléphone, via une application, que l'automobiliste paie le stationnement. Depuis 2018, l'amende - on ne dit plus PV - a été dépénalisée et ce sont les mairies qui sont en charge de gérer le stationnement.

Contrairement aux anciens PV à 17 euros, celui du Forfait Post Stationnement (FPS) n’est pas fixé au niveau national : ce sont les collectivités qui en fixent le montant. Le record étant dans la capitale, où le FPS peut grimper jusqu’à 75 euros selon les arrondissements.

Pour les contrôles, les mairies font de plus en plus souvent appel à des agents privés. Et visiblement, ils ne chôment pas. Puisque pas moins de 11,8 millions de Forfaits post stationnement ont été distribués en 2021, soit un bond de 68% en un an.

Par exemple, à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, en un an près de 60.000 véhicules ont été sanctionnés, soit plus que le nombre d’habitants. Même si de plus en plus d'automobilistes jouent le jeu : "85% des automobilistes paient leur stationnement et sont en règle, preuve que la mesure est de mieux en mieux comprise. D’ailleurs l’écrasante majorité de ceux qui ne règlent pas sont extérieurs à la commune", selon le maire adjoint Mark Venus. Cela permet aussi d’éviter les "voitures ventouses", qui restent en place trop longtemps : "un plus pour les commerçants du centre-ville", ajoute l’élu.

Des recettes en hausse de 30% à Paris

Plus de contrôles, c'est aussi la garantie que les automobilistes paient. Exemple à Bourges, où depuis le début de l'année, les contrôles sont plus fréquents avec des résultats déjà visibles selon Mustapha Moussali, maire adjoint de la ville : "on n'a pas encore fait le bilan précis mais c’est facilement une hausse de 20% d’automobilistes qui règlent leur stationnement", explique ce dernier.

Des contrôles renforcés aussi à Paris, où une hausse des recettes de 30 % en un an est même prévue, pour grimper à 335 millions d'euros. Notamment grâce aux paiement des deux roues, désormais obligatoire dans la capitale. Résultat : déjà plus de 200.000 deux roues ont été épinglés. C’est aussi grâce aux Sulfateuses à PV, le surnom donné aux voitures qui, à l'aide d'un système de caméras, sont capables de contrôler plus de 1.000 véhicules en stationnement par heure, soit 5 fois plus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info