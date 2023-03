Climat : Jean-Marc Jancovici vous explique le principe du bilan carbone pour les entreprises

Un bilan carbone ou un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre est une lecture physique de l'activité d'une entreprise. Ça répertorie toutes les émissions de gaz à effet de serre dont une entreprise dépend. Donc on va trouver un certain nombre de choses qui sont la contrepartie de tout ce dont dépend une activité. Cela sert à comprendre de quelles émissions on dépend, et du coup à s'en servir pour piloter son activité à l'avenir, dans un monde dans lequel c'est moins facile d'émettre.

On ne sait pas exactement combien d'entreprises le font. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une obligation en France de faire un inventaire d'émissions. Il y a à peu près 3.000 entreprises qui devraient s'y coller et elles sont tenues de publier cet inventaire. En fait, aujourd'hui il n'y en a que la moitié qui souscrivent à cette obligation. Il faut dire que de ne pas remplir l'obligation n'est pas très dissuasif. L'amende est totalement marginale, et même inférieure au coût de réalisation de l'inventaire.

Ce qu'il faudrait, c'est qu'elles se rendent compte d'elles-mêmes que c'est quelque chose qui est très important. On sait très bien qu'à l'avenir on va avoir quelques petits sujets avec le climat et qu'il est peu probable, en tout cas en Europe, qu'émettre des gaz à effet de serre soit encouragé à l'avenir. Normalement, on va plutôt dans l'autre direction. Donc ce n'est pas une très bonne nouvelle qu'il y ait trop peu d'entreprises encore aujourd'hui qui ne fassent pas ce genre d'exercice.

Faire cet exercice simplement pour avoir rempli une obligation déclarative, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est si le patron s'y colle vraiment, met son nez dans les chiffres et comprend ce que ça signifie vraiment pour l'avenir de long terme de son entreprise.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info