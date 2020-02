Des protections périodiques gratuites pour les femmes précaires dès 2020

et AFP

publié le 13/02/2020 à 19:43

Avec un coût estimé à dix euros par mois en moyenne, les protections en période de règles représentent un budget qui peut peser lourd pour les femmes les plus précaires. À la suite d'un rapport sur le tabou des règles publié mardi 11 février par les députées Laëtitia Romeiro Dias (LaREM) et Bénédicte Taurine (LFI), le gouvernement a annoncé mercredi 12 février qu'il allait lancer à titre expérimental la distribution de protections périodiques gratuites à destination des femmes en situation de précarité.

Soulignant par ailleurs que l'association Règles élémentaires estime à 1,7 million le nombre de femmes victimes de précarité menstruelle en France, les deux secrétaires d'État, Marlène Schiappa et Christelle Dubos "annoncent l'expérimentation dès 2020 de la gratuité des protections hygiéniques dans plusieurs lieux collectifs", une expérimentation "dotée de 1 million d'euros".

Un manque d'informations dans les collèges

Les secrétaires d'État chargées respectivement de l'Égalité femmes/hommes et de la Solidarité et la Santé "saluent" dans un communiqué ce rapport sur le tabou des règles. Comme celui remis en novembre par la sénatrice Patricia Schillinger (LaREM), le rapport "fait notamment de la lutte contre la précarité menstruelle et l'accès de toutes les femmes aux protections hygiéniques une priorité", notent-elles.

Dans leur rapport, les députées préconisent l'installation de distributeurs de protections menstruelles dans certains lieux publics, auxquels les femmes sans domicile pourraient avoir accès grâce à des cartes prépayées.

Parmi leurs 47 recommandations, figurent aussi des mesures pour lutter contre le manque d'informations sur le sujet, notamment dans les collèges, ou par des informations claires de la part des industriels sur l'utilisation de certaines protections et le risque de choc toxique. Le rapport insiste enfin sur la "prise en charge insuffisante de la question des menstruations" qui participe à la perpétuation des inégalités hommes-femmes.