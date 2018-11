publié le 02/11/2018 à 11:41

Trois ans après le débat au Parlement sur la suppression de la "taxe tampon", la question du coût des protections hygiéniques a été relancée il y a quelques jours par des internautes sur Twitter.



"Il est urgent que les personnes précaires qui ont leurs règles n’aient plus à choisir entre manger ou s’acheter des protections certains mois". Pour aides ces femmes à subvenir à leurs besoins, Axelle De Sousa, une utilisatrice de Twitter elle-même concernée par ce problème, a lancé lundi 29 octobre une pétition adressée à Agnès Buzyn et dans laquelle elle réclame la gratuité des produits hygiéniques pour les personnes les plus précaires, "bénéficient de la CMU", soit la couverture maladie universelle.

Pour médiatiser ce problème sociétal et libérer la parole des personnes qui ont leurs règles à ce sujet, Axelle De Sousa a également lancé sur Twitter le hashtag #PayeTesRègles, dans lequel elle invite les internautes à témoigner du coût mensuel de leurs menstruations.

"On estime ce coût à environ 18 euros par mois mais il peut doubler ou tripler. Car il ne s’agit pas de compter uniquement les protections hygiéniques, mais également les antidouleurs qui sont nécessaires quand les règles sont insupportables, ou les sous-vêtements, vêtements ou linges de maison, ruinés par des fuites accidentelles", écrit Axelle De Sousa qui demande également "de rendre les protections hygiéniques disponibles gratuitement dans toutes les toilettes publiques et également celles des établissements scolaires et des entreprises".



Si les urinoirs fleurissent à Paris, qu'en est-il des protections hygiéniques, s'interroge la militante.

#Payetesregles 2018 c'est des urinoirs fleuris dans les rues, mais pas un tampon gratuit. @Anne_Hidalgo — Antipha (@axelledstv) 28 octobre 2018

En France, des organisations telles que Règles Élémentaires et la Fondation des Femmes aident les plus précaires à se fournir en ces produits de premières nécessité. De son côté, la mutuelle étudiante LMDE, rembourse depuis cette année jusqu'à 25 euros par an de produits hygiéniques.



En Europe, l'Écosse est le premier pays au monde à s'être mobilisé sur cette question de façon concrète. Il permet depuis cet été aux élèves, lycéennes et étudiantes les plus pauvres d'avoir un accès gratuit aux tampons et autres serviettes. Cette mesure n'a pas encore fait d'émules à travers le monde. À quand une mobilisation de la France ?