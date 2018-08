publié le 27/08/2018 à 12:15

L'Ecosse est sur le point de permettre à une grande partie de sa population d'avoir accès gratuitement à des protections hygiéniques. Quelques mois seulement après s'être engagé à financer les tampons et serviettes hygiéniques de ses habitantes à revenu limité, le gouvernement écossais a annoncé son intention de promouvoir l'égalité d'accès à ces produits de première nécessité et réduire le manque d'éducation sur ces sujets, rapporte un article du Edinburgh News.



C'est la première fois dans le monde qu'un pays se mobilise pour fournir ce type de produits aux femmes, écolières, lycéennes ou étudiantes vivant sur son territoire. Pour financer ce grand projet, qui devrait toucher environ 400.000 élèves ou étudiantes écossaises, un fond d'environ 5,8 millions d'euros a été créé.

"Dans un pays aussi riche que l'Ecosse, il est inadmissible que quelqu'un n'arrive pas à acheter ce type de produits sanitaires", a expliqué la secrétaire du "Cabinet des communautés" Aileen Campbell, rapporte le Guardian.

Cette initiative permettra à des milliers de filles de ne plus manquer les cours à cause de leurs règles et pourrait faire des émules en Europe et dans le monde entier.